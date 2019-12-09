Архангельск, , 13:31 — REGNUM В Архангельской области максимальный тариф за вывоз и переработку мусора ограничат областным законом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, документ поручил подготовить губернатор региона Игорь Орлов.

«Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО не должна превышать 120 рублей в месяц с одного проживающего для жителей крупных городов региона, не более 73 рублей она должна быть для городов с численностью жителей до 12 тысяч человек и не выше 52 рублей с человека — в деревнях и селах», — отметил губернатор.

В правительстве подчеркнули, что озвученные тарифы значительно ниже тех, что действуют сегодня в большинстве регионов СЗФО, а для отдельных групп населения законом будут предусмотрены льготы.

Игорь Орлов также поручил правительству региона подготовить и провести весной будущего года в Архангельске международную конференцию с приглашением российских и иностранных экспертов в сфере обращения ТКО.

«Оценивая предложения, которые нам поступят от регионального оператора, мы должны посмотреть, насколько они соответствуют современным мировым стандартам, и применить лучшие практики», — отметил Игорь Орлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, весной этого года минприроды РФ признало Архангельскую область самым проблемным регионом мусорной реформы из-за массового протеста населения против строительства полигонов ТКО. Прежний оператор — «Экоцентр» не проработал в охваченном протестами регионе и года, расторгнув договор с областью летом этого года. В конце октября правительство подписало контракт с новым оператором — компанией «Экоинтегратор».