Архангельск, 9 декабря 2019, 13:31 — REGNUM В Архангельской области максимальный тариф за вывоз и переработку мусора ограничат областным законом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, документ поручил подготовить губернатор региона Игорь Орлов.
В правительстве подчеркнули, что озвученные тарифы значительно ниже тех, что действуют сегодня в большинстве регионов СЗФО, а для отдельных групп населения законом будут предусмотрены льготы.
Игорь Орлов также поручил правительству региона подготовить и провести весной будущего года в Архангельске международную конференцию с приглашением российских и иностранных экспертов в сфере обращения ТКО.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, весной этого года минприроды РФ признало Архангельскую область самым проблемным регионом мусорной реформы из-за массового протеста населения против строительства полигонов ТКО. Прежний оператор — «Экоцентр» не проработал в охваченном протестами регионе и года, расторгнув договор с областью летом этого года. В конце октября правительство подписало контракт с новым оператором — компанией «Экоинтегратор».