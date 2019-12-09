Нур-Султан, , 13:28 — REGNUM Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25% с процентным коридором плюс-мину 1%, сообщили 9 декабря в пресс-службе финансового регулятора.

В Нацбанке пояснили, что темпы роста валового внутреннего продукта постепенно ускоряются, а уровень инфляции останется в пределах целевого коридора 4−6% на 2019−2020 годы.

Отмечается, что годовая инфляция в ноябре составила 5,4%. На протяжении мая-ноября этот показатель находился в узком коридоре 5,3−5,5%. Значительный вклад в рост инфляции оказывает повышение цен на продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку на 0,25 процентных пункта, до 9,25%. Ранее, 15 апреля, Нацбанк республики снизил ставку с 9,25 до 9%.

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