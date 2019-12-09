Чита, 9 декабря 2019, 13:24 — REGNUM 42 автомобиля скорой медицинской помощи пришли в Забайкальский край. 40 из них приобретены благодаря федеральной средствам, два куплено на сэкономленные средства в рамках дальневосточной субсидии. Их торжественно вручили 9 декабря главным врачам медучреждений и направили в центральные районные больницы, региональный центр медицины катастроф, станцию скорой помощи, сообщает Официальный портал Забайкальского края.
Ключи от новых автомобилей руководителям медучреждений вручал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Ранее по плану развития центров экономического роста, который реализуется в Забайкалье с этого года, регион уже получил 54 единицы специализированного санитарного транспорта разного класса, из них две — передвижные мобильные комплексы фельдшерско-акушерских пунктов.
Напомним, в Забайкальском крае продолжается реализация социального плана развития центров экономического роста и национального проекта «Здравоохранение», на реализацию которых выделяется порядка шести миллиардов рублей.
До 2021 года в регионе запланированы самые разные мероприятия, в числе которых проведение капитальных ремонтных работ в медицинских организаций Читы и края, строительство и приобретение фельдшерско-акушерских пунктов, медицинского оборудования и служебного жилья для медицинских работников. Развитие сферы здравоохранения в регионе идет благодаря проведению в жизнь властями региона и округа новой экономической политики на Дальнем Востоке.