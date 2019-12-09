Чита, , 13:24 — REGNUM 42 автомобиля скорой медицинской помощи пришли в Забайкальский край. 40 из них приобретены благодаря федеральной средствам, два куплено на сэкономленные средства в рамках дальневосточной субсидии. Их торжественно вручили 9 декабря главным врачам медучреждений и направили в центральные районные больницы, региональный центр медицины катастроф, станцию скорой помощи, сообщает Официальный портал Забайкальского края.

Ключи от новых автомобилей руководителям медучреждений вручал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Поддержка федерального центра в этом году позволяет уделять развитию здравоохранения в регионе все больше внимания, сегодня мы получили еще 42 автомобиля, которые в районах будут выполнять крайне ответственную задачу, обеспечивая доступность медицины для нашего населения. За этот год мы в полтора раза увеличили количество медицинских автомобилей, я надеюсь, благодаря этому, качество здравоохранения в регионе повысится. При распределении машин особое внимание уделялось отдаленным районам», — подчеркнул глава региона.

Ранее по плану развития центров экономического роста, который реализуется в Забайкалье с этого года, регион уже получил 54 единицы специализированного санитарного транспорта разного класса, из них две — передвижные мобильные комплексы фельдшерско-акушерских пунктов.

«Сегодня машины скорой медицинской помощи поедут к месту несения службы. Их очень ждут в районах, особенно в отдаленных населенных пунктах. Такого масштабного поступления техники в регион за последнее десятилетие не было. На начало года на учете состояло 216 скорых. Нам удалось обновить парк спецтехники практически на половину», — сказал министр здравоохранения региона Валерий Кожевников.

Напомним, в Забайкальском крае продолжается реализация социального плана развития центров экономического роста и национального проекта «Здравоохранение», на реализацию которых выделяется порядка шести миллиардов рублей.

До 2021 года в регионе запланированы самые разные мероприятия, в числе которых проведение капитальных ремонтных работ в медицинских организаций Читы и края, строительство и приобретение фельдшерско-акушерских пунктов, медицинского оборудования и служебного жилья для медицинских работников. Развитие сферы здравоохранения в регионе идет благодаря проведению в жизнь властями региона и округа новой экономической политики на Дальнем Востоке.