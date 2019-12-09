Калуга, , 13:24 — REGNUM 9 декабря в Калуге под председательством губернатора области Анатолия Артамонова прошло заседание регионального кабинета министров. В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, председатель регионального Законодательного собрания Виктор Бабурин.

В Калужской обл. обсудили ход реализации национальных проектов Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, основная тема заседания — реализация национальных проектов в сфере жилищного и дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды. Отмечалось, в рамках реализации регионального проекта «Жилье» в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 760,0 тыс. кв. метров жилья, в настоящее время ввод жилья составляет — 525 тыс.кв. метров. В 2020 году плановые показатели составят не менее 810 тыс. кв. метров жилья.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предусматривает расселение до 2025 года многоквартирные дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. На территории 17 муниципальных образований необходимо переселить 4,44 тыс. человек из 220 многоквартирных домов аварийной площадью 69,94 тыс. кв. метров. В настоящее время в Балабаново и Калуге переселено 84 человека, ликвидировано около 1,5 тыс. кв. метров аварийного жилья. Исполнение целевых показателей в 2019 году по количеству граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, составляет 168,0%.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 111 общественных территорий и 215 дворов.

В рамках реализации проекта «Чистая страна» с 2020 года запланированы мероприятия по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Полигон ТБО г. Калуги». В настоящее время Управлением городского хозяйства Калуги готовится конкурсная документация по выбору подрядной организации на выполнение работ по рекультивации указанного объекта. Рекультивация Ждамировского полигона позволит обеспечить достижение показателей, установленных национальным проектом «Экология», в части ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

На реализацию проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в проекте бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы предусмотрены финансовые средства в объеме 140,8 млн. рублей. Они пойдут на предоставление субсидий муниципальным образованиям и юридическим лицам на реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивацию земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда, в том числе и на разработку проектной сметной документации.

В Калужской области разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Таким образом обеспечено достижение одного из показателей регионального проекта — «Создание электронной региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами».

Из федерального бюджета на мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городах по регпроекту «Чистая вода» планируется направить Калужской области за период 2019—2024 годов 1,8 млрд. рублей на строительство 21 станции очистки питьевой воды в 15 муниципальных районах. Проведение плановых мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, позволит обеспечить до конца текущего года качественной питьевой водой 77,5% населения. В рамках проекта в 2019 году завершается строительство станции очистки питьевой воды в Козельске стоимостью 188 млн. рублей.

В стадии завершения мероприятия регпроектов 2019 года «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Чистый воздух».

Анализируя ход реализации национальных проектов на территории области, губернатор Анатолий Артамонов отметил необходимость личной ответственности глав профильных министерств и муниципальных образований за достижение их целевых показателей.