Москва, , 12:53 — REGNUM Спорные вопросы по ограничению поставок белорусского продовольствия в Россию будут выноситься на общую коллегию аграрных ведомств двух стран. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

«(В случае возникновения) спорных каких-то вопросов, то это должно выноситься наверх, например, на общую коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России, — цитирует его БелТА. — А, может быть, надо создать в Евразийской экономической комиссии какой-то такой орган. Но решили лучше пока на двоих».

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на встрече президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 декабря в Сочи. Сейчас стороны должны документально закрепить достигнутые договоренности, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Семашко заявил, что на прошедших переговорах в Сочи белорусская и российская стороны полностью согласовали проекты двух интеграционных дорожных карт — по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.

Он также подчеркнул, что впереди перед странами стоит задача согласовать еще 8 дорожных карт, так как на предыдущих переговорах премьер-министров стран, которые проходили 19 ноября, были согласованы проекты 21 дорожной карты из 31.

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