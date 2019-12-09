Волгоград, , 12:50 — REGNUM Ноябрьский план по производству жидкой стали перевыполнили на металлургическом комбинате «Красный Октябрь» в Волгограде, сообщили 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании. Сталевары выплавили 27,2 тысячи тонн стали. Это почти на три тысячи тонн больше, чем планировалось.

Производство стали ощутимо выросло и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Тогда в ноябре было выплавлено 4,1 тысячи тонн. Объёмы производства нержавеющего проката в ноябре 2019 года составили 1 811 тонн никельсодержащей и 586 тонн хромистой стали, на станах завода изготовили более 17,6 тысячи тонн листового и сортового металлопроката, в то время, как в ноябре 2018 года на комбинате только 8,9 тысячи тонн.

По данным экспертов Ассоциации «Спецсталь», волгоградский «Красный Октябрь» по итогам января — августа 2019 года вышел на первое место по производству проката из нержавеющей стали. Доля предприятия в общем объёме производства ведущих российских производителей нержавеющего проката составила 30,7%.