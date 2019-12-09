Рига, , 12:45 — REGNUM Стадион «Skonto» в центре Риги приобрёл предприниматель Александр Рогачёв. Сумма сделки составила 35 млн евро, пишет портал LSM.

По данным журналистов, продавцом стадиона выступила государственная компания «Reverta», занимающаяся реализацией «плохих кредитов» банка Парекс, после национализации последнего. Финансовые средства в четыре трансфера выплатила зарегистрированная в Белизе «Silvertone Enterprises Limited».

Сотрудники СМИ отмечают, что настоящим выгодополучателем этой компании указан Александр Рогачёв. Комиссия маклера в этой сделке составила миллион евро.

В данный момент покупатель подал заявление в полицию о мошенничестве со стороны продавцов. Кроме того, полиция проводит расследование о легальном происхождении средств в этой сделке.