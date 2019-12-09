Москва, , 12:44 — REGNUM Цены на нефть марки Brent 6 декабря обновили максимум за 2,5 месяца, превысив в моменте планку $65. К концу торговой недели у трейдеров, казалось, уже иссякал запас оптимизма после того, как в Вене участники ОПЕК+ после утомительного многочасового марафона согласовали, по сути, сохранение сложившегося статус-кво, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Увеличение ежедневных ограничений нефтедобычи с 1,2 млн баррелей до 1,7 млн баррелей фактически фиксировало текущее положение дел — страны-участницы перевыполняли план на 42%.

При этом новые договоренности действовали, как и прежде, до конца I кв. 2020 года, а далее полная неопределенность, которая усиливалась крайне противоречивым новостным фоном в отношении заключения «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем.

И вот когда уже на рынке стало расти ощущение, что текущие вершины с октября в $64,50+ — это максимум, что можно выжать из рынка, на выручку пришли власти Саудовской Аравии, которые пообещали пойти на добровольное сокращение еще на 400 тыс. баррелей в сутки сверх квоты при условии, что Ирак, Нигерия и Ангола начнут полностью соблюдать выделенные им квоты. А это уже другой коленкор.

Хотя у рынка и могут оставаться сомнения в том, что «паршивых овец» удастся «перевоспитать», до конца года рынок энергоносителей может сохранить повышательный тренд, особенно если в «торговой войне» между США и Китаем будет достигнуто перемирие.

Шансы на это по-прежнему есть, и они остаются высокими, о чем говорят послабления Китая в отношении импорта американской сельхозпродукции. У рынка есть убежденность, что, даже в случае переноса «сделки» на 2020 год, к концу этой недели в Вашингтоне воздержатся от нового раунда повышения пошлин, которые затронут китайский импорт на $156 млрд.

В итоге 9 декабря цены на нефть марки Brent в рамках технической коррекции постараются отыскать поддержку в диапазоне $64,00−64,50, чтобы далее в рамках недели вернуться к максимуму пятницы в $65,60 и продлить восходящий тренд со следующими возможными целями $68,00-$70,00», — полагает эксперт.

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