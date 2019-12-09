Москва, , 12:42 — REGNUM Победителей финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») определили в Москве. В заключительном туре 76 школьников 5−7-х классов собрали контейнер космического спутника формата «кубсат» для орбитальных испытаний, с нуля создали «синтетическую личность» и пульт управления с помощью «силы мысли», разработали систему захвата грузов для дрона.

Инженерные соревнования в Москве продолжили серию из 16 финалов, которые проходят в ноябре-декабре в 16 городах страны. В столичном финале участники представляли Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Московскую, Владимирскую, Новгородскую, Смоленскую области и Краснодарский край.

На площадке школы №2086 финалисты одновременно состязались по четырем направлениям. Участники трека «Технологии для космоса» собирали контейнер полезной нагрузки спутника формата «кубсат» и программировали всю электронику для поддержания жизни «биовещества». В «Технологиях для виртуального мира» командам предстояло создать «синтетическую личность» — чат-бот, который имитирует разумное поведение.

Финалисты направления «Технологии для человека» создали пульт управления, который контролируется оператором с помощью «силы мысли» — пульт считывает биоэлектрические сигналы мышц и преобразовывает их в команды. Разработчики заданий «Технологии для мира роботов» предложили школьникам сконструировать устройство захвата для перемещения грузов с помощью летательного аппарата.

«Финалы олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior одновременно прошли в Москве и Новосибирске. В этих городах была наиболее высокая конкуренция за попадание в финал, что отразилось на итоговом уровне разработок школьников. Но для нас важны не только точечные результаты. Все участники получают огромное преимущество раннего старта в первой командной инженерной олимпиаде федерального масштаба. От этой истории выигрывают все, ведь в стране появляется поколение, которое уже в 10−12 лет знает, чего хочет, и получает компетенции будущего еще за школьной партой», — отметил лидер рабочей группы «Кружковое движение» НТИ Дмитрий Земцов.

«В финале было очень увлекательно наблюдать за участниками — как они стараются доделать в последний момент свои разработки, болеют друг за друга, переживают — эти эмоции нельзя подделать, — поделился впечатлениями руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков. — Проигравших здесь точно нет, каждый участник, который приступил к выполнению заданий, уже победил среди тысяч таких же мальчишек и девчонок со всей страны».

«В этом году наша школа стала площадкой подготовки к олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior. Это первая в России командная инженерная олимпиада для учеников 5-х, 6-х и 7-х классов. Ребята, участвуя в олимпиаде, получают опыт работы со сложной техникой и в дальнейшем, принимая участие уже в олимпиаде для старшеклассников, будут иметь преимущество в первенстве и выполнять задачи более сложного уровня, — добавила директор школы №2086 Елена Орлова. — Для нас работа в рамках Олимпиады стала не просто новой задачей, которую нужно достойно выполнить, но и новыми возможностями, полезным опытом, интересными впечатлениями — как для педагогов, так и для учащихся. Наша школа давно и плодотворно работает в области инженерного, математического, технического образования, и олимпиада дала нам новые направления для развития».

Победителями московского финала стали:

«Технологии для мира роботов» — команда «Junior'ы»: Артем Дворников , Михаил Голубев , Егор Бугаев (все — Москва), Матвей Низохин (Смоленская область);

, , (все — Москва), (Смоленская область); «Технологии для космоса» — команда «Ученье свет, а неученье — тьма»: Геннадий Андреев (Санкт-Петербург), Денис Кулик , Евгений Жиронки н (оба — Московская область);

(Санкт-Петербург), , н (оба — Московская область); «Технологии для человека» — команда «Галактикос»: Марк Медведев (Московская область), Артур Марутян , Рустам Юсупов (оба — Москва);

(Московская область), , (оба — Москва); «Технологии для виртуального мира» — команда «Название»: Александр Пушенко (Краснодарский край), Екатерина Каширина, Тимур Разов (оба — Московская область), Артем Савичев (Москва).

В 2019—2020 учебном году олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior впервые проводится Кружковым движением НТИ в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее победителей финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior, определили в четырех российских городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ижевске и Чебоксарах.

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Заявки на участие в олимпиаде подали больше 23 000 школьников 5−7-х классов из 84 регионов страны, по итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. Всего состоится 16 заключительных туров, финальные этапы уже приняли Королев Московской области, Иркутск, Нижний Новгород, Ижевск, Чебоксары, Екатеринбург, Новосибирск и Москва. 8, 14 и 15 декабря финалы пройдут в Волгограде, Якутске, Ярославле, Великом Новгороде, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе.