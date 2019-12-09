Москва, , 12:40 — REGNUM Рубль 6 декабря продолжил укрепляться за счет нефтяного ралли, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«При этом российской валюте не помешало оживление спроса на доллар после выхода сверхпозитивной статистики по американскому рынку труда, где занятость выросла на 266 тыс., максимально за десять месяцев, а уровень безработицы опустился до 50-летнего минимума на уровне 3,5%. Пара доллар/рубль, коснувшись в моменте минимума 64,54 руб., закрылась неподалеку от нижней границы диапазона.

9 декабря рубль демонстрирует признаки отступления. Нефть марки Brent, которая забуксовала на подходе к отметке $65, стабилизировалась в районе $64, а доллар торгуется под небольшим давлением на Форексе, что обусловило в целом нейтральную динамику рубля в начале новой торговой недели, которая может преподнести сюрпризы национальной валюте.

Во-первых, 11 декабря вечером завершится двухдневное заседание Федрезерва, риторика которого повлияет на все долларовые пары и рисковые активы в целом.

Во-вторых, в тот же день состоится голосование в комитете Сената США по международным делам, посвященное законопроекту о российских санкциях.

Даже если инициатива не будет одобрена, сам факт продолжения санкционной риторики со стороны Вашингтона несет негатив для рубля и российских активов в целом.

Также участники рынков продолжат следить за ситуацией вокруг США и Китая. Стороны не устают говорить о прогрессе, но как такового его не наблюдается.

Новые признаки сохранения напряженности между странами продолжат снижать вероятность заключения промежуточной сделки до 15 декабря, и это представляет собой медвежьи риски для российский валюты в том числе», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль ждёт решения нескольких центробанков