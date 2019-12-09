Нур-Султан, , 12:35 — REGNUM По состоянию на 1 ноября 2019 года объем корпоративных вкладов в коммерческих банках Казахстана составил 8,95 трлн тенге ($23,2 млрд), что на 6,9% больше, чем годом ранее. Об этом 9 декабря сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

Отмечается, что по итогам октября 2019 года этот показатель вырос на 9,5%, тогда как годом ранее за этот период наблюдался спад на 5,8%, а в 2017 году — на 10,2%. Объем вкладов юридических лиц в «Народном банке» вырос на 14,4%, до 3,625 трлн тенге ($9,4 млрд), в Сбербанке — на 24,8%, до 767 млрд тенге ($2 млрд), в Ситибанке — на 23,9%, до 696,5 млрд тенге ($1,8 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2019 года объем вкладов в банках Казахстана составил 16,5 трлн тенге ($42,9 млрд по курсу на 22 июля), что на 3,2% меньше, чем в начале 2019 года.

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