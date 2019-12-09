Москва, , 12:34 — REGNUM В 2018 году Контрольно-счётная палата (КСП) Москвы выявила нарушений и недостатков в сфере использованию бюджетных средств на сумму почти в 12,5 млрд рублей. Об этом 9 декабря сообщил председатель КСП столицы Виктор Двуреченских на заседании комиссии по экономической и социальной политики Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Отчёт о деятельности КСП в 2018 году проведено 483 экспортно-аналитических и контрольных мероприятия. В течении 2018 году утверждённый план работы было включено 29 мероприятий. Широко применялось регулярное наблюдение за исполнением бюджета Москвы, социально-экономической ситуации в Москве. По сравнению с 2017 годом увеличение произошло на 73 мероприятия», — сообщил Двуреченских.

Во время контрольных мероприятий было выявлено нарушений и недостатков на сумму 12,449 млрд рублей. Из них свыше 1,7 млрд пришлось на нецелевое использование, а более 10,4 млрд — неэффективное. Большая часть неправомерно используемых средств нашли отражение в использовании кредитов и субсидий. Наиболее существенное нарушение — выделение субсидий в завышенном объёме.

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