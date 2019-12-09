Москва, , 12:21 — REGNUM Инициатива, касающаяся ограничения по удержанию долгов из таких ежемесячных доходов, как, в частности, страховая пенсия, накопительная пенсия, представляется целесообразной, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Наталья Свечникова, комментируя отмену взыскание долгов с пенсий.

«Большая часть граждан России, находящихся на пенсии, находятся по уровню дохода за гранью бедности.

Сохранение за должником-пенсионером дохода в размере величины прожиточного минимума следует считать необходимым, особенно в условиях сложной экономической ситуации.

Прожиточный минимум относится к тем гарантиям социальной защиты, которые согласно статье 7 Конституции РФ обеспечивают право на достойную жизнь», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, удерживать долги с пенсий граждан РФ могут запретить. Соответствующие проекты изменений в законы о неприкосновенности минимального размера доходов подготовлены Минэкономразвития.

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