Москва, , 12:20 — REGNUM В России в 2020 году рост цен на услуги связи может составить 17−18%, сообщает 9 декабря РИА Новости со ссылкой на прогноз аналитического агентства Content Review.

«Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17−18%», — сообщили аналитики.

По их словам, это связано с тем, что в следующем году операторам предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете.

Также на рост тарифов окажут влияние стоимость электроэнергии и топлива, последствия повышения НДС и отмена внутрисетевого роуминга.

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на экспертов сообщила, что в 2020 году прогнозируется рост тарифов на сотовую связь.

Как сообщили опрощенные источником эксперты, рост цен составит как минимум 10−12%. При наиболее резком скачке пользователям сотовых услуг нужно быть готовыми к увеличению расходов на 15−25%.

Однако в Федеральной антимонопольной службе заявили, что оснований для роста цен на услуги сотовой связи в России нет.

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