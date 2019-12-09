Москва, , 12:08 — REGNUM Решением арбитражного суда Москвы по иску грантодателя — общероссийской организации «Российский союз ректоров» получателя президентского гранта-2016 обязали вернуть его. Всего с фонда поддержки отечественных товаропроизводителей «Потенциал» из Йошкар-Олы было взыскано 3,378 млн рублей, выделенных на проект «Правое слово» «в рамках грантового направления «исследование и мониторинг состояния гражданского общества», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Грант был выделен на основании решения конкурсной комиссии от 30 июня 2016 года. Между истцом и ответчиком «в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 05.04.2016 года №68-рп» в августе того же года был заключён договор на предоставление 5 млн рублей — «для реализации социально значимого проекта/проекта в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина «Информационно-просветительский комплекс в области электронной демократии для граждан на базе проекта «Правое слово» в рамках грантового направления «исследование и мониторинг состояния гражданского общества». Грантополучателю перевели 3,378 млн рублей. По условиям соглашения фонд должен был предоставлять отчёт о целевом использовании гранта.

«Грантополучатель не исполнил обязательства по предоставлению полной и достоверной отчетной документации, в нарушение пункта 5.1.1 договора не обеспечил реализацию работ, определённых календарным планом, в полном объеме и в установленные договором сроки», — отмечалось в материалах дела.

При этом грантодатель неоднократно направлял письменные претензии, но ответа на них не получил.

Иск был удовлетворён, но может быть обжалован.

По данным ЕГРЮЛ, фонд учрежден в Марий Эл в июле 2004 года, его учредитель и президент — Вячеслав Маратканов. В 2016 году организация выступила соучредителем московского фонда содействия развитию интернета в государственном и муниципальном секторе. Также Маратканов имеет доли в ряде коммерческих компаний Крыма, Татарии, Москвы, Калужской области, включая ООО «Центр отдыха на воде» (Крым) и АНО «Развитие инновационных технологий в медицине».

Между тем, претензии есть и к грантодателю. К общероссийской организации «Российский союз ректоров» подало иск управление делами президента РФ. Иск на сумму 2 251 586,48 рубля пока не принят к производству. Он поступил в суд 5 декабря 2019 года. Подробности дела пока неизвестны.

Напомним, ранее Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества потребовал от грантополучателя из Казани — НП «Бизнес клуб «Инициатива» вернуть полученный грант. Клуб получил его в 2018 году, но проект не реализовал, так как был ликвидирован.

Официальный комментарий Фонда президентских грантов