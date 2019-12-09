Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM

Перевалка контейнерных грузов через рижский порт не сокращается, и это остается большой проблемой для российской экономики, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский в понедельник, 9 декабря, комментируя сообщения о сокращении объемов транзита российских грузов через порты Прибалтики.

Контейнеры в порту

Ранее директор государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что объемы транспортировки российских грузов через порты Прибалтики продолжают сокращаться (в 2019 году в сравнении с 2018-м сокращение составило 12,5%) и что ситуация для местных портов близка к критической — их руководители должны будут задуматься об отказе от инфраструктурных проектов и о сокращении сотрудников.

«Россия сокращает перевалку через порты Прибалтики в основном маломаржинальных грузов: всего того, что связано с энергетическим сектором, удобрением и зерном. Между тем перевалка контейнерных грузов через рижский порт не сокращается. И это большая проблема для российской экономики.