Ханты-Мансийск, , 11:20 — REGNUM В Югре ищут концессионера на создание и эксплуатацию межмуниципального полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Октябрьском районе. Повторные конкурсные процедуры будут объявлены до конца декабря 2019 года. Ранее тендер не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей.

Межмуниципальный полигон ТКО, который будет обслуживать город Нягань и Октябрьский район, запланирован на 35 тыс. тонн отходов в год. Объём капитальных вложений составит 739,9 млн рублей.

Кроме того, в декабре будет объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения по возведению полигона ТКО для Ханты-Мансийска и района. Этот полигон планируется на 50 тыс. тонн отходов в год. Объём капитальных вложений оценивается в 1 млрд рублей. В его составе должен быть мусоросортировочный комплекс, системы сбора и контроля уровня фильтрата и другие объекты.

В целом по Югре к 2024 году запланирован ввод пяти межмуниципальных полигонов ТКО на условиях концессионных соглашений. А именно, в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.

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