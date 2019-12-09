Магадан, Магаданская область, , 11:23 — REGNUM Средний круговой авиатариф на перелёт Магадан — Москва — Магадан перед Новым годом подскочил до 57 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате Колымы.

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Улететь эконом-классом из Магадана в конце декабря уже нет возможности — билетов по плоским тарифам уже нет. Остались только бизнес-класс по цене от 70 тыс. рублей в одну сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, член комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Иван Абрамов предложил создать авиакомпанию с госучастием, которая обеспечит недорогие пассажирские перевозки на Дальний Восток.