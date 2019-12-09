Чебоксары, , 11:14 — REGNUM В Чувашии республиканский минюст вышел с иском в суд в отношении общества «Межрегиональный центр оптово-розничной торговли». Заявленные требования превышают 25,5 млн рублей, со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Чувашии.

Исковое заявление министерства юстиции и имущественных отношений зарегистрировано 6 декабря. Ответчиком выступает ООО «Межрегиональный центр оптово-розничной торговли». Согласно документу, сумма исковых требований составляет 25 499 746,27 рублей.

Дело пока не принято в производство.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура конкурсного производства в отношении ООО «Межрегиональный центр оптово-розничной торговли» («Межрегионторгцентр») введена решением суда в ноябре 2017 года. Общество зарегистрировано в декабре 2002 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Доля в 24% принадлежит ЗАО «Эверест», 76% — зарегистрированной на Виргинских островах «Сэмплифай Вэлью лимитед».

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный чувашский застройщик выкупает бывшее здание фабрики втрое дешевле