Москва, , 11:13 — REGNUM В Госдуме полагают, что власти также должны мотивировать компании повышать зарплаты сотрудникам.

«Повышение доходов сотрудников должно стать одним из ключевых вопросов взаимодействия государства и бизнеса. Рост зарплат — мотивация для кадров, а власти необходимо найти оптимальную мотивацию для руководства компаний», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, повышение зарплат на 2020 год уже запланировали 25% руководителей, в то время как год назад на этот шаг были готовы лишь 18%. Количество компаний, которые не намерены конкурировать за кадры таким образом, по сравнению с прошлым годом заметно сократилось — 35% против 56%, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру» .