Ярославль, , 11:08 — REGNUM Аукцион по продаже Ленинского рынка в Ярославле объявлен несостоявшимся. Это следует из протокола, размещенного на торговой площадке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ленинский рынок в Ярославле City-yaroslavl.ru

Аукцион по продаже 100-процентного пакета акций АО «Ленинский рынок» был назначен на 9 декабря. Начальная цена составляла 145 млн рублей. Однако на торги заявилась только одна компания — ООО «Эко». Фирма принадлежит семье известных в городе предпринимателей и политиков Галагаевых.

Новый аукцион назначен на 30 января 2020 года.

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