Москва, , 11:00 — REGNUM В Москве с начала 2019 года городской автобусный парк пополнили более 1,1 тыс. новых автобусов с двигателями экологического класса «Евро-5», сообщается на портале мэра столицы.

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Современные автобусы оборудованы системами видеонаблюдения и климат-контролем и соответствуют требованиям комфорта, безопасности и экологичности.

Также новые автобусы Мосгортранса полностью приспособлены для проезда маломобильных пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, Мосгортранс обслуживает около 800 маршрутов, на которые каждый день выходят 6,5 тыс. автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов.

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