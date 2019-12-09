Москва, 9 декабря 2019, 11:00 — REGNUM В Москве с начала 2019 года городской автобусный парк пополнили более 1,1 тыс. новых автобусов с двигателями экологического класса «Евро-5», сообщается на портале мэра столицы.
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Современные автобусы оборудованы системами видеонаблюдения и климат-контролем и соответствуют требованиям комфорта, безопасности и экологичности.
Также новые автобусы Мосгортранса полностью приспособлены для проезда маломобильных пассажиров.
Как сообщало ИА REGNUM, Мосгортранс обслуживает около 800 маршрутов, на которые каждый день выходят 6,5 тыс. автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов.
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