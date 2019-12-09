Иркутск, , 10:55 — REGNUM Большая партия (более 3,5 тысячи кубометров) лесоматериалов стоимостью более 20 млн рублей была продана в Китай незаконно. Как сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, это выяснилось и по итогам проверки.

Следователи установили, что лес рубили некие лица, действующие от имени юридического лица, на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Счётной палаты РФ сообщили, что в 2018 году Иркутская область вышла в лидеры по объемам незаконно вырубаемого леса. На данную территорию приходится 53,2% от всех незаконных вырубок. Это не менее 0,6 млн кубометров леса, а причинённый государству ущерб составил 4,4 млрд рублей.

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