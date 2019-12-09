Нижний Новгород, , 10:41 — REGNUM Северо-восточный обход села Дивеево Нижегородской области обойдётся бюджету региона свыше 0,7 млрд рублей. Проект предполагает возведение дороги и моста, итоги тендера по выбору подрядчику подведут 17 декабря 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление автомобильных дорог», начальная цена лота — 713 872 929 рублей. Дорога относится к третьей категории и она должна иметь капитальное покрытие. Также в проекте прописано возведение моста длиной 51,2 метра через реку Вычкинза. Работы должны завершить до 30 сентября 2021 года. Источник финансирования — областной бюджет Нижегородской области (средства дорожного фонда).

Напомним, Нижний Новгород также является одной из точек маршрута новой автодороги Москва — Казань, которая должна стать ключевым участком международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Участок от Владимира до нижегородского Арзамаса планируют начать в 2021 году и сдать в 2025 году. Протяжённость — 267 км.

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