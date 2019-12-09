Чита, , 10:40 — REGNUM Новый губернатор Забайкальского края Александр Осипов продолжает формировать свою команду. Помимо назначения руководителем администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуева, глава региона определился и с новым руководителем ГКУ «Служба единого заказчика». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, им стал 42-летний Павел Рогалев, который имеет опыт в организации строительства в Амурской области и на Сахалине.

До назначения на новую должность он работал начальником управления капитального строительства Сахалинской области. К своим обязанностям Павел Рогалев приступит 10 декабря.

Напомним, ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края является заказчиком в сфере строительства, автомобильных дорог и промышленно-гражданского строительства. Днное учреждение подведомственно министерству территориального развития Забайкальского края.