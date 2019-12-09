София, , 10:30 — REGNUM Болгария готова обеспечить с начала 2020 года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода «Турецкий поток», заявил исполнительный директор компании «Бултартрансгаз» Владимир Малинов в интервью болгарской газете 24 chasa.

По его словам, даже если с начала следующего года транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, страна подготовлена.

«Уже на текущей неделе «Булгартрансгаз» начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция — на 140-километровом участке», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что газопровод «Балканский поток», продолжающий «Турецкий поток» на территории Болгарии, будет достроен с максимально возможной скоростью. Завершение строительства ожидается до конца 2020 года.

Он напомнил, что Болгария должна стать газораспределительным центром на Балканах, этот замысел согласован и с Евросоюзом, и с США. На сегодняшний день траншеи для прокладки газопровода протянулись на 150 км, укладка труб уже началась.

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