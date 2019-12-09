Брюссель, , 10:18 — REGNUM С 1 января 2020 года на территории Европейского союза будут действовать новые экологические нормы для производителей машин. Об этом сообщает RG.

По данным издания, со следующего года все производимые в ЕС машины должны выбрасывать в атмосферу не более 95 граммов углекислого газа. За несоблюдение данных норм, автокомпонии будут получать большие штрафы.

Сообщается, что из-за того, что некоторые автопредприятия не успеют перейти на новые нормы, в общей сложности автомобильный сегмент может получить до 32 млрд евро штрафа. Это превышает предполагаемые доходы компаний на 100%.

Помимо того, что экологические ограничения ускоряют разработку новых технологий, они имеют и другую сторону. Данные нормы являются опосредованным виновником массовых сокращений на автозаводах. Поскольку компаниям необходимо инвестировать большие суммы в исследования и разработки, возникает необходимость уменьшать издержки, а следовательно и сокращать число рабочих мест. Так например компания Audi планирует сократить около 9 500 человек.

Напомним, в связи с тем, что количество вредных выбросов в атмосферу в зимние месяцы и в начале весны превышает норму в несколько раз, мэрия Сеула, столицы Южной Кореи, с декабря текущего года запретила использование машин с большими показателями выбросов в атмосферу.

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