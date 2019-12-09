Кигома, Танзания, , 10:17 — REGNUM Представители Танзании подписали соглашение, в соответствии с которым железная дорога страны со стандартной шириной колеи (SGR) будет соединена с железными дорогами Бурунди и Демократической Республикой Конго (ДР Конго). Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, министры транспорта трех стран Исак Камвелве (Танзания), Жан Боско (Бурунди) и Роджер Биасу (ДР Конго) подписали соглашение в портовом городе Кигома.

«Это соглашение соответствует завершению предварительного технико-экономического обоснования планов детального проектирования, которое было успешно выполнено консалтинговой компанией Gulf Engineering Ltd, базирующейся в Увинзе», — сказал Камвелве в интервью The EastAfrican.

Первый этап строительства протяженностью 240 км начнется с района Увинза в районе Кигома на северо-западе Танзании и пройдет до Гитеги через регион Мсонгати в Бурунди. В соответствии с соглашением, железная дорога будет продлена до восточных районов ДРК.

По словам министров, тендеры на реализацию проекта будут объявлены в следующем году. Общая стоимость проекта еще не определена, но каждая страна должна будет финансировать свою долю, сказал Камвелве.

«Обе страны выразили оптимизм и приверженность поддержке проекта SGR, поскольку обе страны в значительной степени зависят от порта Дар-эс-Салам для экспорта и импорта», — добавил Камвелве.

Линия SGR даст Бурунди и ДР Конго, не имеющим выхода к морю, прямой доступ к порту Дар-эс-Салам, что значительно укрепит «Центральный транспортный коридор» Танзании, отмечают репортеры.

Однако эта разработка является ударом по «Северному транспортному коридору» Кении, который предлагает свою собственную линию SGR как более дешевый и эффективный маршрут для стран Восточной Африки, не имеющих выхода к морю, включая Бурунди и восточную часть ДР Конго.

По информации журналистов издания, быстро движущиеся поезда SGR дают возможность сократить время и высокие транспортные расходы, которые в настоящее время приходится нести странам, не имеющим выхода к морю. По завершении линия SGR Танзании протянется на 1457 км от Дар-эс-Салама до берегов озера Виктория.

Напомним, что около года назад представители Танзании подписали соглашение с руководством Руанды о продлении линии SGR от Исаки (Танзания) до Кигали (Руанда) на 575 км.

Журналисты отмечают, что Танзания станет третьей страной в Восточной Африке, которая начнет пользоваться современными железнодорожными услугами после Кении и Эфиопии. Кения первой в регионе приступила к строительству линии SGR, протяженностью более 500 км, между Момбасой и Найроби, а также открыла пассажирские перевозки в июне 2017 года.