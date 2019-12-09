Сеул, , 10:05 — REGNUM Предполагается, что через 20 лет в Южной Корее сократится численность трудоспособного населения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Всемирной торговой организации (ВТО).

Согласно опубликованным данным, к 2040 году численность населения Южной Кореи останется на прежнем уровне, однако численность трудоспособного населения сократится на 17%.

Отмечается, что среднемировой показатель, напротив, увеличится на 17%.

По мнению специалистов, в Китае и Японии численность трудоспособного населения также сократится на 14%, однако в России увеличится на 8%, в Евросоюзе — на 4%, Индии — на 23%, США — на 10%, на юге Африки — на 78%.

Предполагается, что к 2040 году в Южной Корее численность трудоспособного населения, не имеющего высшего образования, сократится на 51%, а численность квалифицированных сотрудников, напротив, увеличится на 26%. В Индии данный показатель увеличится на 106%, в Китае — на 65%, в Евросоюзе — на 37%, в США — на 35%.

К 2040 году ВВП Южной Кореи вырастет на 65%, в то время как среднемировой показатель составит 80%. Тем не менее, показатель Южной Кореи будет намного выше, чем в Японии (19%), Евросоюза (45%), США (47%), но ниже чем в Индии (226%) и Китае (141%).