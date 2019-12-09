Тюмень, , 09:56 — REGNUM В Тюменской области 9 декабря 2019 года проводятся возрождённые «Губернаторские чтения». В 2019 году их тема посвящена приоритетам и ресурсам экономического развития региона, поискам в вызовах новых возможностей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ведётся прямая трансляция мероприятия в социальных сетях и на сайте органов власти Тюменской области.

Экспертом проекта «Губернаторские чтения» представлен доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом Института мировой экономики и международных отношений, профессор МГИМО Сергей Афонцев.

Как содокладчики анонсированы начальник отдела по связям с органами государственной власти ООО «СИБУР Тобольск» Елена Бельская, представитель Агентства стратегических инициатив Наталья Филина и проректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.