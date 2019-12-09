Москва, , 09:52 — REGNUM Нефть подорожала более чем на 1,5% на торгах 6 декабря, отыгрывая итоги саммита ОПЕК+. Нефть марки Brent в моменте отметилась на 2,5-месячных максимумах в районе $64,85, но на тестирование отметки $65 так и не решилась и впоследствии частично скорректировалась. На утренних торгах 9 декабря фьючерсы торгуются неподалеку от уровня $64, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Группа ОПЕК+ увеличила объемы сокращаемой добычи на 500 тыс. баррелей в день, продлив сделку до конца первого квартала следующего года, что в целом вписалось в ожидания инвесторов. Но в целом оптимизм участников рынка проявляется довольно сдержанно.

Во-первых, к моменту принятия решения о дополнительном сокращении производства этот шаг уже во многом был отыгран. Во-вторых, трейдеры рассчитывали на более существенную пролонгацию соглашения. В-третьих, на рынке по-прежнему нет уверенности в том, что все участники будут добросовестно выполнять условия пакта.

На старте новой недели Brent скромно обосновалась вблизи уровня $64. Локальным негативным фактором служит свежая статистика из КНР, отразившая сокращение экспорта на 1,1% при прогнозе аналогичного прироста.

Сейчас котировки тестируют 200-дневную скользящую среднюю на фоне снижения активности инвесторов после волатильной недели. Как только итоги саммита ОПЕК+ будут полностью отыграны, трейдеры снова переключат внимание на отношения между США и КНР», — пояснил эксперт.

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