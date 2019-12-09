Москва, , 09:55 — REGNUM Росстандарт утвердил первые шесть национальных стандартов на «зеленую» продукцию. Их разработало и подготовило Роскачество вместе с научными и отраслевыми объединениями, сообщает 9 декабря пресс-служба Росстандарта.

Речь идет о разработке национальных стандартов на сельхозпродукцию, производство которой наносит минимальный ущерб окружающей среде. Стандарты разрабатывают в рамках поручения президента о создании отечественных защищенных брендов.

Первые утверждённые стандарты касаются, в частности, терминов и определений сельхозпродукции и сырья с улучшенными экологическими характеристиками, общих требований к ним, оценки соответствия, а также производства, транспортировки и хранения такой продукции. Также созданы стандарты о минеральных удобрениях и определении в них ряда химических элементов и соединений.

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