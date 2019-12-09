Москва, , 09:46 — REGNUM На текущей неделе сразу несколько центральных банков, включая ФРС США, Европейский ЦБ и Банк России примут решения по монетарной политике. Это имеет значение для рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Кроме того, в Великобритании состоятся всеобщие выборы в парламент. Из международных политических событий стоит отметить встречу нормадской четверки по Украине и продолжение переговоров США — Китай.

Но для российского рынка ключевым будет заседание Совета директоров Банка России. Ожидается, что ключевая ставка на последнем в уходящем году заседании будет снижена на 0,25 б.п. до 6,.25%.

На фоне растущей нефти в конце прошедшей недели российский рубль незначительно укрепился. Курс основных валют против рубля снизились к нижней границе сложившихся диапазонов. Курс доллара откатил к 63.70 руб. Курс евро просел до 70,30 руб.

Стоит ожидать роста волатильности валютных курсов на текущей неделе. Сегодня, 9 декабря, в начале торов курсы будут консолидироваться вблизи ключевых уровней 63,75 руб., для доллара США и 70,25 руб. — для евро», — считает эксперт.

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