Ульяновск, , 09:39 — REGNUM В районах и городах Ульяновской области появятся общественные представители главы региона по вопросам предпринимательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Региональные власти отмечают, что в области наблюдается «дисбаланс в распределении инвестпроектов между муниципальными образованиями региона», что сдерживает экономический рост и «сказывается на показателях экономического развития всей области». В регионе считают, что общественные представители губернатора по вопросам бизнеса будут «вести постоянный диалог» между властью и предпринимателями, обеспечат обратную связь по актуальным проблемам местного предпринимательского сообщества и ключевым вопросам развития делового климата.

Команды развития будут работать во всех муниципалитетах по трем направлениям: комплексное развитие сельских территорий, продвижение малого и среднего предпринимательства, развитие компетенций в сфере сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области упрощают механизм получения налоговых льгот для участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Участники СПИК становятся отдельной категорией налогоплательщиков, что не потребует подтверждение статуса участника регионального инвестпроекта. Этот упростить процесса получения льгот.

Подробнее: В Ульяновской области упростят получение льгот по специнвестконтрактам

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