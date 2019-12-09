Сеул, , 09:34 — REGNUM В 2019 году Южная Корея продолжает лидировать на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой аналитическое агенство Clarkson Research.

Согласно опубликованным данным, с января по ноябрь 2019 года объём судостроения Южной Кореи составил 7,12 млн CGT или 168 судов, что составляет 35% от мирового объёма судостроения.

Известно, что второе место с показателем 304 судна (7,08 млн CGT) занимает Китай, третье — Япония (153 судна, 2,57 CGT), четвёртое — Италия (15 судов, 1,14 млн CGT).

Отметим, что в ноябре 2019 года мировой объём судостроения составил 790 тыс. CGT или 37 судов, из которых 69% (21 судно, 540 тыс. CGT) принадлежит китайским компаниям.

Второе место с показателем 5 судов (110 тыс. CGT) занимает Япония, Южная Корея расположилась на третьем месте с показателем 3 судна (60 тыс. CGT).

Специалисты отмечают, что некоторые заказы южнокорейской компании Samsung Heavy Industries не были учтены при составлении рейтинга, так как подписание некоторых контрактов на строительство судов выпало на конец ноября.

CGT — Регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.