Москва, , 09:28 — REGNUM Законопроект о праве преимущественного выкупа объектов культурного наследия малым и средним бизнесом внесло в Госдуму заксобрание Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Предлагается прямо предусмотреть распространение права преимущественного выкупа субъектов малого и среднего предпринимательства на объекты культурного наследия, а также в целях сохранения стабильности оборота и исключения возможности оспаривания ранее заключенных договоров предлагается распространить действие закона на отношения, возникшие с 22 января 2015 года.

Инициатива направлеа на устранение правовой неопределенности при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, отнесенного к объектам культурного наследия, включенным в единый государственный реестр, при его возмездном отчуждении из государственной или муниципальной собственности.

Ранее судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации посчитала невозможным право малого и среднего бизнеса на выкуп объектов культурного наследия.

Сейчас малый и средний бизнес имеет преимущественное право на выкуп у властей арендуемых объектов недвижимости.