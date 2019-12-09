Магаданская область, , 09:33 — REGNUM Через год, в декабре 2020-го, власти Магаданской области планируют часть квартир жилого комплекса «Нагаевский» в одноимённой бухте передать получателям льготной ипотеки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации пресс-службы правительства Колымы, изначально было запланировано, что часть квартир будет выделена для расселения жителей Магадана из ветхого и аварийного жилья. Но теперь есть возможность какое-то количество квартир выделить под «дальневосточную ипотеку». Об том ранее говорил губернатор Сергей Носов.

Комплекс «Нагаевский» имеет компактную планировку, с площадками для отдыха для детей и взрослых. Всего предполагается построить четыре пятиэтажки.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление правительства РФ о введении льготной ипотеки под 2% годовых для жителей Дальнего Востока может вступить в силу до 10 декабря 2019 года.