Кемерово, , 08:56 — REGNUM В Кузбассе сократился объём инвестиций в угольную отрасль. Это произошло из-за роста железнодорожных тарифов, завил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Как пишет Vse42.ru со ссылкой на Цивилёва, решение РЖД в 2019 году увеличить тарифы на транспортировку угля больше, чем по принципу «инфляция минус», привело к снижению поставок угля в восточном направлении и падению объёма инвестиций.

Несмотря на это, к концу текущего года власти Кузбасса ожидают увеличение объёма экспорта угля в Восточно-тихоокеанский регион — на 3% в сравнении с уровнем 2018 года.