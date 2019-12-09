Москва, , 08:59 — REGNUM Бесплатный сервис, позволяющий пользователям портала госуслуг оформлять электронный договор купли-продажи автомобилей, готовят совместно Минкомсвязи РФ и Министерство внутренних дел РФ, заявил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. Об этом 9 декабря сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, сведения о машине, продавце и покупателе будут заноситься автоматически и передаваться в ГИБДД. Заверить электронный документ можно простой электронной подписью через личный кабинет. После этой процедуры покупателю надо будет лишь приехать в подразделение для регистрации авто.

Сообщается, что пока данная услуга будет доступна только физлицам. Кроме того, эксперты обращают внимание на то, что при запуске сервиса необходимо проработать систему защиты от мошенников.

Замглавы ГИБДД отметил, что переход на электронный документ ускорит и обезопасит оформление сделок купли-продажи машин.

Запущен сервис будет в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в России не удался эксперимент по продажам моделей компании Renault через интернет со 100%-ной предоплатой. Через интернет на продажу были выставлены 300 новых купе-кроссоверов Renault Arkana лимитированной серии. По такой схеме было продано всего две модели Arkana.

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