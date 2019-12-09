Пермь, , 08:52 — REGNUM В Перми подведи итоги конкурса на выполнение проектирования ледового дворца. Стоимость услуг подрядчика в рамках аукциона сбита почти вдвое. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Начальная (максимальная) цена лота составляла 36 млн рублей. по факту подрядчик получит 19,5 млн рублей. На участие в конкурсе подавалось восемь заявок. Победителем стало ООО «Монолит».

Предполагается, что в ледовый дворец возведут на ул. Шпальной, 2 в Перми до 2024 года. Проектирование должно занять один год.

Ледовый дворец станет краевым центром фигурного катания общей площадью 6 тыс. квадратных метров. На трибунах разместят 230 зрительских мест. Пропускная способность катка составит 120 человек в два часа.

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