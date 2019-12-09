Москва, , 08:48 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, как правильно выбрать качественные рыбные консервы, соответствующие советы опубликованы на сайте ведомства.

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Главное, на что нужно обратить внимание, — на упаковку, маркировку и состав продукта. Рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки, без вздутия, ржавчины и подтёков.

Хранить рыбные консервы нужно в сухом прохладном месте, при температуре 0, + 20 °C. Нельзя оставлять продукт после вскрытия в жестяной банке, обязательно нужно переложить в посуду из стекла или пластика.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзоре напомнил, что в российских магазинах могут продаваться только те рыбные консервы, которые соответствуют техническому регламенту ЕАЭС.

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