Хоринский район, Бурятия, , 08:21 — REGNUM В Хоринском районе Бурятии 8 декабря введена в эксплуатацию новая солнечная электростанция мощностью 15 МВт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, пятый по счёту СЭС был построен за шесть месяцев и с декабря уже начал отпуск электроэнергии в единую сеть.

По словам присутствовавшего на церемонии открытия главы Бурятии Алексея Цыденова, новые электростанции на солнечной энергии позволят в перспективе снизить цену электричества для промышленности, а также повысить надёжность электроснабжения района.

«СЭС также позволяет уменьшить потребление угля, что сократит выбросы вредных соединений в атмосферу. Так как у топливной генерации до 80% от себестоимости производства составляет именно топливо — уголь или газ, то развитие солнечной энергетики позволяет в среднесрочной перспективе снижать стоимость электроэнергии для промышленных потребителей», — отметил он.

Добавим, что к 2022 году в республике планируют построить уже семь подобных электростанций общей мощностью 145 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, полностью перейти на «зелёную» энергетику в недалёком будущем планирует Республика Алтай. Предполагается, что суммарный объём инвестиций в солнечную энергетику республики составит около 20 млрд рублей.

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