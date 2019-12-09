Чита, , 08:21 — REGNUM Власти Забайкалья не стали скрывать, что у них есть проблемы с реализацией мероприятий, осуществляемых на средства дальневосточной субсидии. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, эта обсуждалась сегодня, 9 декабря, на оперативном совещании, которое провёл губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

По его словам, ряд районов срывают единичные объекты, некоторые уже 4−5 месяцев не могут подготовить документацию и сдать её.

«У нас есть проблемные объекты, где низкие показатели. Также до сих пор есть объекты, которые имеют нулевой процент. По низкой технической готовности выделены капремонт бассейна в поселке Первомайский Шилкинского района, ремонт автодороги местного значения в Чарском», — отметил министр экономического развития региона Александр Бардалеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на регионы стали распространять все преференции, которыми обладают дальневосточники.

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