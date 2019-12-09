Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 6 декабря завершились ростом на 1,66%. Цена повышалась до $64.85 на фоне результатов встречи ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На встрече картеля и ее союзников было достигнуто соглашение об увеличении объема сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в день в начале 2020 года. Соглашение продлено до II квартала 2020 года.

Участники рынка ожидали сокращения на 400 тыс. баррелей, поэтому рост котировок был сдержанным.

Согласно статистике компании Baker Hughes, за неделю до 6 декабря, количество нефтяных установок сократилось на пять единиц до 663 шт. Количество газовых установок увеличилось на две единицы до 133 шт. Общее количество установок сократилось на три единицы до 799 шт.

Сегодня, 9 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,24%. Цена корректируется после пятничного ралли. Сегодня участники рынка могут взять паузу на сутки, чтобы проанализировать заседание ОПЕК и оценить будущую монетарную политику ФРС США.

Сопротивлением для покупателей выступает уровень $65,45. После него им открывается дорога к $67,00 и $68,65. Поддержка находится на уровне $63,00.

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