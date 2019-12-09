Москва, , 08:09 — REGNUM По итогам дня 6 декабря рубль подешевел к доллару США и укрепился к евро и фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,05%, до 63,75 руб. Пара евро/рубль понизилась на 0,37%, до 70,50 руб., фунт/рубль — на 0,11%, до 83,74 руб. Такому закрытию рубля против основных валют способствовало несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На рынке Форекс доллар укрепился после выхода данных от Минтруда США, которые оказались значительно лучше прогнозов аналитиков. Рубль оказался под давлением, но его от падения защитила дорожающая нефть, которая подорожала до $64,86 после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с 1 января 2020 года. Соглашение продлено до 2 квартала 2020 года.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 266 тыс. против прогноза 180 тыс. Значение за сентябрь и октябрь пересмотрено в сторону увеличения на +41 тыс. Уровень безработицы снизился до 3,5%. Статистика по рынку труда подкрепили позицию ФРС США по сохранению процентных ставок без изменения на заседании FOMC, которое состоится 11 декабря.

Сегодня, 9 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,24%. Цена корректируется после вечернего пятничного ралли. Текущая неделя насыщена важными событиями. Состоятся заседания ФРС, ШНБ и ЕЦБ. На пресс-конференциях выступят глава ЕЦБ К. Ларгад, глава ШНБ Т. Джордан и глава ФРС США Дж. Пауэлл.

Пара доллар/рубль нащупала поддержку на уровне 63,63. Для продавцов это последнее сопротивление чтобы вернуть курс в зону 63,15−63,35 руб. Цена находится в боковом тренде с конца октября. Она в нем останется до 15 декабря, пока не станет ясно, повысят США пошлины на китайские товары или перенесут на 2020 год.

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