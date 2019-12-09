Южно-Сахалинск, , 07:59 — REGNUM Традиционный новогодний салат оливье на Сахалине за год подорожал на 6,5%. Селёдка под шубой почти не изменилась в цене, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Салат оливье из расчёта на четырех человек, по подсчетам ИА «Сахалин. Инфо», в 2019 году обойдётся в 445,29 рубля, тогда как в 2018 году за это же блюдо такого же объёма сахалинцы платили 418,05 рубля.

А вот сельдь под шубой почти не подорожала — 226 рублей для четырех человек в 2019 году против 218,18 рубля в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, новогодний стол россиян за год подорожал на 16%. Самым дорогим новогодний ужин окажется для жителей Чукотки — 668 рублей на человека, жители Оренбургской и Псковской областей заплатят почти вдвое дешевле — 360 и 363 рубля.