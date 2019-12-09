Уфа, , 07:55 — REGNUM В Арбитражный суд Башкирии поступил банкротный иск от налоговой службы. Ответчиком по делу выступает производитель нефтепродуктов из Уфы — ООО «Уралнефтехим». Дело пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило от межрайонной ИФНС №30 по Башкирии 5 декабря 2019 года. Сумма исковых требований — 7 076 643,32 рубля. По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена в августе 2011 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директором и владельцем указан Дмитрий Федоров, но в выписке ЕГРЮЛ уточняется, что «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)».

Ранее этот же налоговый орган обращался со схожими требованиями к другой компании нефтеотрасли — ООО «Уфимская нефтяная компания», которая работает в сфере продажи нефтепродуктов. В июле 2019 года суд отказался признавать компанию банкротом, отклонив иск ИФНС. Сумма претензий в деле превышала 519 тыс. рублей. Производство по делу прекратили из-за отсутствия имущества для финансирования процедуры банкротства.