Новосибирск, , 07:45 — REGNUM МУП «Горэлектротранспорт» Новосибирска объявило тендер на «выполнение работ по текущему содержанию, планово-предупредительному и аварийному ремонту трамвайных путей на период 2020—2023 гг.» Дата подведения итогов — 17 декабря 2019 года. Цена — 216,7 млн рублей. Тендер размещён на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно требованиям, подрядчик должен быть укомплектован автотранспортом, электросварочным оборудованием и бригадами для аварийно-восстановительного ремонта в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 8 декабря в Новосибирске вырос тариф на проезд в общественном транспорте.

Так, цена на проезд в трамваях и троллейбусах выросла до 23 рублей (с 21 рубля), в автобусах — до 24 рублей (с 22 рублей), в метро — до 25 рублей (с 22 рублей).

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