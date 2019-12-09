Хабаровск, , 07:34 — REGNUM Фермеры Хабаровского края, реализующие небольшие инвестпроекты по производству мяса и молока, смогут получать земельные наделы без торгов. Соответствующие поправки внесены в региональный закон «О государственной инвестиционной политике», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее такая возможность — получить землю без аукционов — была только у крупных сельхозхозяйств. В рамках процедуры признания проекта инвестиционным, необходимо было для получения надела заявить объём вложений не менее 50 млрд рублей. Теперь планка снижена до 25 млн рублей. Это продиктовано крайне низкой самообеспеченностью региона собственным мясом и молоком.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Хабаровскстата, производство мяса в регионе с начала 2019 года упало на 45%, молока на 21%.