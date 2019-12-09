Оренбург, , 07:15 — REGNUM В Оренбурге после скандала, который разгорелся вокруг стоимости «умных остановок», приостановлены две закупки на обустройство остановочных пунктов павильонами с интеллектуальной информационной системой «Умная остановка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в городской прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что решение принято после анализа формирования начальной цены контракта, проведённого контрольно-ревизионным управлением администрации на основании письма прокурора города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее активные горожане проанализировали стоимость «умных остановок» в других российских городах и сделали вывод о завышенной начальной цене лотов в Оренбурге. Во время изучения аукциона возникло подозрение, что к тендеру косвенно причастен депутат горсовета.

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